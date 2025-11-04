4 yaşındaki Enes’in ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası

Mustafa Öğe, hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Aydın 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Öğe ve hayatını kaybeden küçük Enes'in cezaevinde bulunan babası Ferhat Çelebi, ses ve görüntülü bilişim sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları ise salondaki yerlerini aldı. Duruşmada, bilirkişi raporunda kamyonet sürücü Mustafa Öğe'nin kusurlu olduğu belirtildi. Savcı mütalaasında sanık Öğe'nin 'Taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediği ifade edip, cezalandırılması istedi.

Mahkeme hakimi, sanık Mustafa Öğe'ye 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıp, tahliye kararı verdi. Ayrıca, Öğe'nin sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına karar verildi.