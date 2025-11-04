4 yaşındaki Enes’in ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası
Aydın’da geri manevra yaptığı kamyonetiyle 4 yaşında Enes Çelebi'ye çarpıp ölümüne neden olduğu belirlenen 37 yaşındaki Mustafa Öğe 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi.
Kaza, 28 Mayıs'ta saat 17.30 sıralarında, Kocagür Mahallesi 3654 Sokak'ta meydana geldi. Enes Çelebi ile annesi Durdu Çelebi, akrabalarının nişan törenine geldi. Hazırlıkların yapıldığı anda Enes Çelebi evin önünde park halinde bulunan ve annesinin kuzenine ait olan 09 DL 053 plakalı kamyonetin yanında ağır yaralı bulundu.
Yakınlarının, kamyonetin kasasına tırmanmaya çalışırken dengesini kaybedip düştüğünü düşündüğü Enes Çelebi, çağırılan ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Enes Çelebi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Enes Çelebi'nin babasının cezaevinde bulunduğu ve ailenin tek çocukları olduğu öğrenildi.
'SUÇUNU İTİRAF'
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Karakol ekiplerince yapılan soruşturma sonucunda, Mustafa Öğe'nin, 09 DL 053 plakalı kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada küçük Enes'i fark etmeyerek ezdiği tespit edildi. Gözaltına alınan Mustafa Öğe, ifadesinde suçunu itiraf etti. Mustafa Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.