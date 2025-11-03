Tilkiyi bisküvi ile besledi o anlar kamerada

Kars'ta kent merkezinde gezintiye çıkan vatandaş karşısına çıkan tilkiyi eliyle bisküvi vererek besledi. O anları da telefonuyla kayda aldı.

03.11.2025

Kars'ta bir vatandaş Kars Kalesi Bedesten bölgesinde yürüyüş yaparken bir kızıl tilkinin yiyecek arayışında olduğunu fark etti.

Yanında bulunan bisküviyi tilkiye verirken tilki ile sohbet ederek keyifli dakikalar yaşadı. Vatandaş, "Kale arkasında tarihi binaların içinde kızıl bir tilki. Acıkmış cana yakın bir tilki. Tabi insanlardan ürkmüyor. Şimdi ona biraz karnını doyuracağı şeyler verdik. Karnını doyurduktan sonra doğal ortamına gidecek" dedi.

Daha sonra karnını doyuran tilki koşarak bölgeden uzaklaştı.