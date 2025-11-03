Samsun'da arkadaşını bıçakla öldüren sanık hakkında karar: Müebbet hapis cezası verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 Ocak'ta arkadaşıyla kavga eden Efe Demir, Özcan Kocatepe'yi göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından bugün görülen duruşmada şüpheli Demir hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 Ocak'ta Emirefendi Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde yaşanan olayda Efe Demir, tartıştığı arkadaşı Özcan Kocatepe'yi (20) göğsünden bıçakladı. Demir, arkadaşını bıçakladıktan sonra çevredekilerle birlikte yardım etmeye çalıştı, ardından da kaçtı. Ağır yaralanan Kocatepe, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özcan Kocatepe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan Efe Demir'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, tutuklandı.

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada Demir, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa ayrıca olay sırasında mağdurun babası Hasan Kocatepe'yi silahla tehdit ettiği gerekçesiyle de 2 yıl 6 ay hapis cezası da verildi.

