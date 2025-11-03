Sakarya'da otomobil kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan ambulansla hastaneye kaldırılırken 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 05:43

Karasu-Kaynarca yolu üzerinde seyir halinde olan H.T. idaresindeki 34 FL 6006 plakalı otomobil, E.T. idaresindeki 34 CCG 205 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü E.T. ile A.T, M.T, M.N.Ö. ve D.Ö. yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, E.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

