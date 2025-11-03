Mardin'de duyarlı vatandaş yolcular üşümesin diye durağın oturma yerlerini halıyla kapladı

Mardin'in Midyat ilçesinde bir vatandaş, soğuk havalarda toplu taşıma durağında bekleyenlerin üşümemesi için oturma demirlerine halı kapladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 15:57

Paylaş



ABONE OL

Ulucami Mahallesi Tanlar Apartmanları yanında bulunan durakta gerçekleşen davranış, bölge halkının takdirini topladı. İsmi öğrenilemeyen duyarlı vatandaş, kendi imkanlarıyla durağın oturma alanına halı monte ederek yolcular için daha sıcak bir bekleme ortamı oluşturdu. Mahalle sakinleri, yapılan uygulamanın örnek bir davranış olduğunu belirterek, "Soğuk havalarda oturmak çok zordu, bu küçük dokunuş bizi çok rahatlattı" dedi.