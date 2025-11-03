"Benim Okulum Geleceğe Çare!" ile öğrenciler doğa için bir araya geldi

Eskişehir'de gerçekleştirilen 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare!' etkinliği, öğrencilerin doğa sevgisini artırmak ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla fidanları toprakla buluşturdu.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 18:13

Eskişehir'de 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare!' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte fidanları toprakla buluşturan öğrenciler, geleceğe nefes oldu.



İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle fidan dikim etkinlikleri düzenlendi. Öğrenciler, Karaalan Rehabilitasyon Alanı'nda çam fidanlarını, Yukarı Ilıca Ağaçlandırma Sahası'nda ise lavanta fidanlarını toprakla buluşturdu. Çevre bilincini güçlendirme ve doğaya katkı sunma amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerin hafta boyunca süreceği belirtildi.



Etkinliğe; İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

