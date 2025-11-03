Bahçelievler'de sokak ortasında dehşet: Husumetlisini silahla vurdu: 3 yaralı

Bahçelievler'de akşam saatleri aralarında bir şahıs, husumeti bulunan adamın evinin önünden geçerek rasgele ateş açtı. Olayda seken mermiler yoldan geçen 2 vatandaşlara isabet ederken 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, aralarında husumet olan adamın evinin önünde silahla ateş açarak kaçtı. Silahlı saldırıya uğrayan adam ve mermilerin isabet ettiği biri kadın 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Emniyet güçlerinin kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

