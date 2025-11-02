Zonguldak’ta kahvehane baskını: Öldürülen 2 kişi toprağa verildi

Giriş Tarihi: 02.11.2025 17:54

İlçeye bağlı Coburlar köyünde ikamet eden 32 yaşındaki Okan Özcan, 2 yıl önce psikolojik problemleri olduğu iddiasıyla malulen emekli edildi. Dün akşam 21.50 sıralarında av tüfeği ile kahvehaneyi basan Özcan'ın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 59 yaşındaki Kasım Özcan ile 37 yaşındaki Aydın Özbakış hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Gökhan G. ile Hüseyin G. ise yaralandı.

KASIM ÖZCAN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ (İHA)

Zanlının ayrıca aynı sosyal medya hesabından annesi ile olan konuşmaları gizlice kaydedip paylaştığı, söz konusu görüntülerde de "Anacığım ben senin için girdim bu işlere. Ben seni kurtarmak için kendimi feda ettim. Sen burada Siyami beni zorla satıyor diye ağlamadın mı? Hipnoz ediyorlar" dediği duyuldu.

AYDIN ÖZBAKIŞ CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ (İHA)

Zanlının olayda kullandığı av tüfeğini de internetten 10 bin liraya satın aldığı öğrenildi.

CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Zanlının adliyedeki sorgusu sürerken ifadelerinde fuhuş çetesi olduğu yönünde iddialarda bulunduğu, olayı da bu sebeple işlediğini söylediği öğrenildi. Hayatlarını kaybeden Kasım Özcan ile Aydın Özbakış'ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından olayın yaşandığı Coburlar'a getirildi.

Fotoğraf (İHA)

Köy camisinde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazlarının ardından Özbakış ve Özcan'ın cenazeleri toprağa verildi.