Üsküdar'da yüksek sesli müzik kavgası: 1 kişi bıçakla yaralandı

Üsküdar'da gece saatleri iki grup arasında yüksek sesli müzik nedeniyle kavga çıktı. Olayda bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralı olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken kaçan şüpheli için arama çalışması başlatıldı.

Giriş Tarihi: 02.11.2025 05:27

Paylaş



ABONE OL

Olay 23.00 sıralarında Üsküdar Meydanında yaşandı. İddiaya göre iki grup arasında yüksek sesle müzik dinleme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın kaçan faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN