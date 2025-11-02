Türkiye-Ermenistan sınırında deprem paniği! AFAD detayları duyurdu

Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır bölgesinde saat 18.49'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 6,52 kilometre derinliğinde yaşandığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 02.11.2025 19:33

Türkiye-Ermenistan sınırında 18.49'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kars'ın Akyaka ilçesi ve Ermenistan'ın Şirak ili olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 6,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

