Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer toprağa verildi

Giriş Tarihi: 02.11.2025 17:00

Tekirdağ'da tutuklu bulunduğu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasında ölü bulunan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toprağa verildi.



Kurduğu kripto para borsası aracılığıyla çok sayıda kişiyi dolandırmaktan tutuklanan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı odada ölü bulunmuştu. Konuyla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.