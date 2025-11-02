Küçükçekmece'de hafif ticari araç cayır cayır yandı: Araç küle döndü

Küçükçekmece'de akşam saatleri cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen hafif ticari araç aniden yanmaya başladı. Olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken araç kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 02.11.2025 22:26

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki hafif ticari araç aniden yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

