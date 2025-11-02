Kontrolden çıktı yol kenarına devrildi: 5 yaralı

Antalya'da bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan seranın yanına devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 02.11.2025 19:47

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Serik ilçesine bağlı Tekke Mahallesi Kır mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Yukarıçatma Mahallesi istikametine seyreden Hamza P. (18) idaresindeki 07 BKB 285 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir seranın yanına devrildi. Kazada sürücü Hamza P. ile araçta bulunan İ.D. (15), Y.D. (15), İ.K. (17) ve T.Ş. (20) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

