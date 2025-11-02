Kayseri’de 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte huzuru sağlama ve kaçakçılıkla mücadele amacıyla yol devriye uygulaması yaptı.

Ekipler tarafından yapılan uygulamada bir tır üzerinde yapılan incelemede çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi üzerine tır didik didik arandı. Aramalarda; 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

