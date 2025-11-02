Güneşli günlere son! İstanbul dahil çok sayıda ilde sağanak yağış alarmı! MGM uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye, Kasım ayının ilk günlerini güneşli ve ılık havayla geçirirken hafta ortasından itibaren yurt genelinde sağanak yağışlı bir hava dalgasının etkisi altına girecek.
METEOROLOJİ HARİTALARINA YANSIDI
2, 3 ve 4 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Ancak 5 Kasım Çarşamba günü batı kesimlerinden başlayacak sağanak yağışlar, kısa sürede iç ve kuzey bölgelerde de etkisini gösterecek. 6 Kasım Perşembe günü ise yağışlar neredeyse tüm yurda yayılacak.
Uzmanlar, özellikle hafta ortasında Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli sağanaklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.
İSTANBULLULAR DİKKAT!
İstanbul'da 2-4 Kasım arasında güneşli ve ılık bir hava hakim olacak. Ancak 5 Kasım Çarşamba günü itibarıyla şehir genelinde sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Perşembe günü de yağmurun aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.