Güneşli günlere son! İstanbul dahil çok sayıda ilde sağanak yağış alarmı! MGM uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye, Kasım ayının ilk günlerinde güneşli ve ılık havanın keyfini sürse de hafta ortasında tablo değişecek. Yeni bir yağışlı hava dalgası batıdan başlayarak ülke genelini etkisi altına alacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.11.2025 07:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye, Kasım ayının ilk günlerini güneşli ve ılık havayla geçirirken hafta ortasından itibaren yurt genelinde sağanak yağışlı bir hava dalgasının etkisi altına girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde yağış beklendiğini duyurdu (DHA) METEOROLOJİ HARİTALARINA YANSIDI 2, 3 ve 4 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Ancak 5 Kasım Çarşamba günü batı kesimlerinden başlayacak sağanak yağışlar, kısa sürede iç ve kuzey bölgelerde de etkisini gösterecek. 6 Kasım Perşembe günü ise yağışlar neredeyse tüm yurda yayılacak. Uzmanlar, özellikle hafta ortasında Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli sağanaklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.