Düzce'de 250 genç sporcu şampiyonluk için kulaç attı

Düzce'de düzenlenen yüzme şenliğinde 250 sporcu şampiyon olabilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışların sonunda dereceye girenlere ödül, turnuvada yer alan tüm çocuklara madalya takdim edildi.

Giriş Tarihi: 02.11.2025 05:46

Düzce Belediyesi Spor Akademisi spor organizasyonlarını sürdürüyor. Düzce İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile iş birliği içinde düzenlenen Yüzme Şenliği'nde Spor Akademisi Yüzme branşına kayıtlı 7-13 Yaş arası çocuklar yarıştı. Bahçeşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen şenliğe Başkan Faruk Özlü, Gençlik ve Spor Müdürü Zekeriya Arslantürk, 250 sporcu ve aileleri katıldı.

Gençlik ve Spor Müdürü Arslantürk, yüzme bilmeyen çocuğun kalmayacağını söyledi.

Şenlikte ailelere hitap eden Başkan Faruk Özlü, spor şehri Düzce anlayışıyla sürdürülen çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız her branşta olduğu gibi yüzmeye de özel bir önem atfediyor. Spor Şehri Düzce olma yolunda biz de her yaştan evladımıza yeteneklerini geliştirmek için imkan sunmaya devam edeceğiz. İnşallah yüzmeyi gençlerimize sevdireceğiz. Yüzme konusunda Düzce'de çok başarılı sporcular yetiştireceğiz. Sporu her yaşta teşvik edecek ve başarıyla gurur duyacağız. Bugün burada yarışan değerli evlatlarımızı ve ailelerini takdir ve tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

