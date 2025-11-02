Diyarbakır'da ağır hasarlı olan bina yıkım sırasında çöktü! O anlar kamerada

Diyarbakır Bağlar’daki, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı; enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Giriş Tarihi: 02.11.2025 14:36

Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı için boşaltılan 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı için boşaltılan Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

