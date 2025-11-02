AVM'de belindeki tabancayı göstererek bekçiyi tehdit etti: Gözaltına alındı

Bursa'da gece saatleri bir alışveriş merkezinde bekçilere direnen bir kişi, belinden çıkardığı silahla tehditler savurdu. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken şüpheli etkisiz hale getirilmesinin ardından gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 02.11.2025 05:00

Olay, saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, alışveriş merkezinde bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce bölgedeki bekçiler olaya müdahale etti.

Ancak şahıs, bekçilerin uyarılarına rağmen direnerek belindeki silahı gösterdi.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı kontrol altına alarak gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

