Yalova'da 2 katlı binada yangın! Maddi hasar oluştu

Yalova'nın merkeze bağlı Seyrantepe Mahalesi'nde 2 katlı müstakil binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Meydana gelen olayda itfaiye ekipleri yangını söndürürken bina kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 01.11.2025 20:31

Yalova'da, 2 katlı müstakil evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasar oluşan bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evin çatı katında çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili, soruşturma başlatıldı.

