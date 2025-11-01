TIR'ın patlayan lastiğini değiştirmek isterken altında kaldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kullandığı TIR'ın lastiğinin patlaması sonucu tamir için duran Hamza G., patlayan lastiği değiştirdiği sırasda aracın hareket etmesiyle altında kaldı. Ağrı yaralanan şoför, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 01.11.2025 18:16

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe'ye bağlı kırsal Eşme Mahallesi'nde 33 AT 516 plakalı tırın lastiği patladı. Lastiği değiştirmek isteyen sürücü Hamza G. (44), aracın kaymasıyla altında kaldı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

