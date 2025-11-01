Tekirdağ merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu! 15 şüpheli hakkında tutuklama kararı
Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Tekirdağ, Uşak, Ordu, Samsun ve Bilecik'te belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 26 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 15'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.