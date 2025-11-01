Mardin'de trafik kazasında ağır yaralanan gençten acı haber!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Giriş Tarihi: 01.11.2025 16:58

Paylaş



ABONE OL

Olay, dün Kırsal Büyükboğaziye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 RR 2913 plakalı hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 21 yaşındaki Veysel Türkoğlu hayatını kaybetmiş, Mustafa Korkut (17) ise ağır yaralanmıştı.

Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Korkut, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN