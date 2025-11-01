Hatay'da narenciye işçileri arasında kavga! Kurşun yağdırdı: 2'si ağır 5 yaralı

Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye işçileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Silahların çekildiği olayda tartışma kavgaya dönüşünce 2'i ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede narenciye bahçesinde çalışan işçileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzin Devlet Hastanesi ve Dörtyol Devlet hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

