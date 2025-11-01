Hatay'da denize düşen genç kız için kurtarma operasyonu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde genç kız bilinmeyen nedenle denize düştü. Olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edilirken kız kurtarılırken, boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Çevlik sahilinde D.S.A. bilinmeyen nedenle denize düştü.
Çevredekilerin fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından sudan çıkarılan genç kız, Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.