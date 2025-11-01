Gebze'de 4 kişiyi hayattan koparan binanın enkazı kaldırılıyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çökmesiyle 4 kişiye mezar olan Aslan apartmanının enkazı kaldırılıyor. Bölgede çalışmalar sürerken enkaz dron kamerasıyla görüntülendi.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bina, 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yıkılmıştı. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesinden 4 kişi hayatını kaybetmiş, Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak kurtarılmıştı.

ENKAZ KALDIRILIYOR, GENİŞ ÖNLEMLER ALINDI



Bina enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Enkaz kaldırma çalışmalarının bulunduğu bölgede Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından çalışma yapılan alanda geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Enkazın kaldırılmasının ardından binanın zemininde inceleme yapılacağı öğrenildi. Bu nedenle zemine zarar vermeden hassas şekilde çalışmalar yürütülüyor. Ekskavatörle yürütülen enkaz kaldırma çalışması dronla görüntülendi.

