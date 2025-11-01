Bursa'da kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatleri seyir halindeki bir otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 01.11.2025 22:35

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Deydinler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Muhammed T. (31) yönetimindeki 16 MC 0993 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ve otomobildeki yolcu konumunda bulunan Zekeriya E. (22) ile Zekeriya E. (19) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklaklar olan Zekeriya E. (22) burada yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

