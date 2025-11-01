Ankara'da husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutulan adam yaralandı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde husumetli olduğu 2 kişi arasında silahlı saldırı yaşandı. İddiaya göre Y.P. (29) konuşmak için buluştuğu husumetlisi Samet K. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda bir kişi yaralanırken olay güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
Olay, dün sabah saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlum Caddesi'nde meydana gelmişti. İddialara göre, Y.P. (29) konuşmak için buluştuğu husumetlisi Samet K. tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.
Saldırı sonucu ağır yaralanan Y.P. kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan Samet K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu bugün yakalandı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.