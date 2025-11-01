Ankara'da husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutulan adam yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde husumetli olduğu 2 kişi arasında silahlı saldırı yaşandı. İddiaya göre Y.P. (29) konuşmak için buluştuğu husumetlisi Samet K. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda bir kişi yaralanırken olay güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Giriş Tarihi: 01.11.2025 18:31

Paylaş



ABONE OL

Olay, dün sabah saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlum Caddesi'nde meydana gelmişti. İddialara göre, Y.P. (29) konuşmak için buluştuğu husumetlisi Samet K. tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırı sonucu ağır yaralanan Y.P. kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan Samet K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu bugün yakalandı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN