Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğini devirdi: 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarında bulunan demir elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada bir kişi ağır yaralandı.
Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken, araçta bulunan sürücü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, devrilen direğin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.