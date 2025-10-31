Aydın'da ormancılardan tatbikat

Aydın ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü'nün koordinesinde üretim tatbikatı gerçekleştirildi.
Aydın Orman İşletme Müdürlüğünde Üretim Tatbikatı yapıldı. Aydın ve Milas Orman İşletme Müdürlüklerinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri üretim tatbikatı, Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Güller ve İşletme Pazarlama Şube Müdürü Önder Sermet koordinesinde gerçekleştirildi. Tatbikata Aydın Orman İşletme Müdürü Engin Evcin, Milas Orman İşletme Müdürü Mehmet Uysal, İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ile üretim işlerinde çalışan orman işçileri katıldı. Tatbikatta iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre uyulması gereken hususlar, yürürlükte bulunan standardizasyon ve esaslarına göre ağaçların nasıl boylanacağı ve değerlendireceği ile ilgili bilgiler katılımcılara aktarıldı.