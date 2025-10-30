Seyir halindeki araç alev topuna döndü! Kullanılamaz hale geldi

Muş’un Yarpuzlu köyü mevkiinde seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiği araca ihbar ile gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 30.10.2025 01:20

Paylaş



ABONE OL

Muş'un Yarpuzlu köyü mevkiinde seyir halinde olan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından dumanların yükselmesi üzerine araç yol kenarına çekildi. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN