Kırıkkale'de korku dolu anlar: Hareket halindeki araç alev alev yandı
Kırıkkale'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.
Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Vatan caddesinde meydana geldi.
A.A idaresindeki 07 EZ 858 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken motor kısımlarından alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarına park ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.