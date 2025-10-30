Çankırı'da aranan 94 şahıs yakalandı

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 94 şahıs yakalandı.

Giriş Tarihi: 30.10.2025 13:41

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 13-27 Ekim tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 94 şahıs ve 3 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 6'sı tutuklandı. 6 narkotik ve 2 kaçakçılık operasyonunda 24 şahıs hakkında işlem tesis edildi.



Operasyon ve denetimler çerçevesinde yapılan aramalarda, 63 gram bonzai, 48 adet sentetik ecza hapı, 229 gram aseton, 62,79 gram sentetik kannobinoid, 17,77 gram metamfetamin ve 5,72 gram amfetamin ele geçirildi.



Trafik denetimlerinde ise 277 araç trafikten men edilirken 2 bin 784 araç sürücüsüne toplamda 9 milyon 77 bin 340 TL cezai işlem uygulandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN