Ümraniye'de istinat duvarı yıkıldı! Yol çöktü: O anlar kamerada

Duvarın bitişiğindeki caddenin bir kısmında çökme oluşurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, zabıta , İGDAŞ ve İSKİ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede güvenlik önlemi aldığı yol çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Fotoğraf (DHA)

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından belediye ekipleri yolun trafiğe açılabilmesi için çalışma başlattı.

A HABER BÖLGEDEN AKTARDI: OKULLARIN TATİL OLMASI SAYESİNDE OLASI BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Olay yerinden son durumu aktaran A Haber muhabiri Meral Dağlılar, şu bilgileri paylaştı:

"İnşaat alanında bulunan istinat duvarının çökmesiyle birlikte yolda göçme meydana geldi. Farklı açılardan çekim yaparak sizlere çökmenin en net görüntülerini aktarmaya çalışıyoruz. Edinilen bilgilere göre, istinat duvarı saat 15.30 ile 16.00 sularında yıkıldı ve bu sırada yol çöktü. Ekipler halen bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İstinat duvarının hemen üstünde bir yol, yolun üzerinde ise bir okul bulunuyor. Okulların tatil olması sayesinde olası bir facianın önüne geçildi."