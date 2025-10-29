Trabzon'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 29.10.2025 18:35

2 No'lu Bostancı Mahallesi'nde Y.Y. (27) ile amcası S.Y, yengesi A.Y. ve kuzeni P.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Y.Y. yanında bulunan tabancayla amcası, yengesi ve kuzenini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.