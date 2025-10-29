Mersin'de midibüs ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Mersin’in Gülnar ilçesi Demirözü Mahallesi’nde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 29.10.2025 12:03

Paylaş



ABONE OL

Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Kazada ölü ve yaralılar var (İHA)



Kaza, sabah saatlerinde Demirözü Mahallesi Hortu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Cin yönetimindeki 33 ACS 612 plakalı otomobil ile elma toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Avni Altınyazar yönetimindeki 33 KEZ 10 plakalı midibüs çarpıştı. Kazayı görenler yardıma koşarken, durum 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3'ü ağır 14 kişi ise ambulanslarla Gülnar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 2'sinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

İSİMLERİ BELLİ OLDU



Kaza yerinde jandarma ekipleri inceleme yaparken, hayatını kaybedenlerin isimleri de belli oldu. Kazada ölenlerin Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve Mehmet Perçemli (54) olduğu belirtildi. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 1'inin de durumunun kritik olduğu, diğerlerinin ise iyi olduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN