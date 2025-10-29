Mersin'de gurur dolu görüntüler! 102 metrelik Türk bayrağıyla yürüdüler
Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 102 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe, Mersin Valisi Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Mersin Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yürüyüş, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdmanyurdu Meydanı'ndan başladı.
Yürüyüşe, Mersin Valisi Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Katılımcıların 102 metrelik Türk bayrağını taşıdığı yürüyüş, Suphi Öner Öğretmenevi'nde son buldu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.