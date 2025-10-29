Elazığ'da bir sitede aidat 27 bin TL'ye çıktı! Site sakinleri isyan etti

Giriş Tarihi: 29.10.2025 12:57

Elazığ'da epoksi ve peyzaj yapımı gerekçesiyle aidatı 27 bin liraya yükseltilen sitenin sakinleri duruma tepki göstererek eylem yaptı. Elazığ'da Çaydaçıra Mahallesi'ndeki Yurten-9 konutlarında bina sakinleri aidat fiyatlarından dolayı isyan etti. İddiaya göre, site içerisinde bulunan havuzda sızıntı olması, son katların ve otopark alanının su almasından kaynaklı site yönetimi 30 milyon lira karşılığında epoksi ve peyzaj çalışması yapacağını belirterek aidatı 27 bin lira yaptı. Bunun üzerine bina sakinleri site önünde toplanarak duruma tepki gösterdi.

"İNŞAAT GARANTİ SÜRESİ DOLMAMASINA RAĞMEN MÜTEAHHİT TELEFONLARIMIZA ÇIKMAMAKTA"

Bina sakinlerinden Melih Yazıcı, "Bugün burada Yurten-9 konutları sakinleri olarak toplanmış bulunmaktayız. 2019 Eylül ayında üye olarak kayıt olduğumuz bu evler 5 sene sonra 2024 Eylül ayında bizlere teslim edildi. 1 yılı aşkın süredir evlerimizde oturuyoruz. Müteahhittin sitenin eksikliklerini gidermediği yetmezmiş gibi, yine müteahhit tarafından siteye tayin edilen site yönetimi tarafından yapılan fahiş harcamalar nedeniyle yüksek aidat ödemeleriyle karşı karşıya kaldık. İnşaat garanti süresi dolmamasına rağmen müteahhit telefonlarımıza çıkmamakta ve sitenin basit ve küçük eksikliklerini gidermemektedir. Asansörler her gün arıza vermekte, müteahhit ve asansör firması umursamaz davranmaktadır. Bir ve ikinci katlar yağmur yağdığında adeta birer havuza dönmekte, su akıntısı zemin için, elektrikli araçlar ve şarj üniteleri için büyük bir problem teşkil etmektedir. Basit bir tadilat ile çözülecek problemi, ne müteahhit ne de atadığı yönetim çözmemektedir. İkinci yaz geçmesine rağmen, sızıntıdan dolayı havuz açılmamış ve müteahhit bunu da görmezden gelmektedir. Tüm bunların üstüne site yönetimi müteahhide eksikliklerin giderilmesi için yaptırım uygulamak yerine müteahhit tarafından yapılan ayıp işleri ört pas etmekle meşgul. Kendisini defalarca uyarmamıza rağmen, uyarıları dikkate almamış ve başına buyruk hareket etmeye devam etmiştir." dedi.