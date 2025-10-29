Deprem fırtınası yaşanan Sındırgı için dikkat çeken uyarı! Uzman isim 2 etkeni açıkladı | Sındırgı depremi İstanbul'u etkiler mi?

Giriş Tarihi: 29.10.2025 12:18

Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Sındırgı bölgesinin jeotermal bakımdan zengin olduğunu söyleyerek, "Sıcak su ve su buharı kaynakları bol ve buradan jeotermal enerji elde ediyoruz. Ama bu suların sıcak olmasının nedeni ne? Aktif faylar. Bu sıcak su, sıcak buharların faaliyetleri, bu depremlerin sık olması, deprem fırtınalarının ortaya çıkmasında bir etken olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğündeki depremin 'Simav Fay Zonu' üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Pampal, "Depremler, Simav Fay Zonu'nun batı ucunda yer alan Sındırgı Fayı üzerinde meydan geliyor. Bu bölge, Akhisar-Bigadiç-Sındırgı üçgeninde yer alıyor. Fay sistemi doğuya doğru Simav ve Afyon'a kadar uzanıyor ve oldukça aktif bir fay zonu. Genellikle 6 ila 7 büyüklüğünde depremler üretiyor. Bu bölgedeki hareketlilik birkaç ayla sınırlı değil. 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremden bu yana bölge hareketli. Ege Denizi'nde bu yılın başında yaşanan deprem fırtınalarının benzeri, şimdi karada Sındırgı civarında yaşanıyor." diye konuştu.