Ankara'da etkili olan rüzgar konterner evi devirdi! 1 kişi öldü

Ankara'da gün boyu süren şiddetli rüzgar Ayaş'ta bir konteyneri devirdi. Olayda konteyner evde bulunan bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay, İlhanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Gün boyu devam eden şiddetli rüzgarın etkisiyle hobi bahçesinde bulunan bir konteynır ev devrildi. Konteynır evin içinde bulunan Üçler K. isimli vatandaş konteynırının içerisinde savularak kafasını çarptı. Konteynırın devrildiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Üçler K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

