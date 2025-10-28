Stres ve kaygı yönetiminde yeni trend: Doğal taş bileklik

Kırşehir, Kadın Emek Pazarı'nda doğal taş satıcısı, 2025 yılında erkeklerin stres ve kaygı yönetimi için doğal taşlara ilgisinin belirgin şekilde arttığını söyledi.

Giriş Tarihi: 28.10.2025 13:19

Doğal taş satıcısı Merin Uca Kurutlu, kadınların yanı sıra artık erkeklerin de doğal taşlara yoğun talep gösterdiğini belirterek, "Stres, başarı, kaygı ve uykusuzluk için çeşitli doğal taşlar kullanıyoruz.

Özellikle bu taşların arasına hematit ekliyoruz. Hematit taşını, radyasyon ve sinir sistemi üzerindeki olumsuz etkilerden korunmak amacıyla tercih ediyoruz. Çocuklarda başarı için, bebeklerde ise kehribar taşlarını kullanıyoruz. Bu yıl stres ve başarıyı dengelemek amacıyla farklı taşları harmanlayarak özel karışımlar hazırladık. Özellikle erkek kullanıcı sayısında ciddi artışlar gözlemliyoruz" dedi.

Vatandaş Tuba Gül ise stresin günlük yaşamda ciddi sorunlara yol açtığını dile getirerek, "Sinirle birlikte stres patlaması yaşıyoruz. Erkeklerin de kesinlikle doğal taş kullanması gerekiyor. Doğal taşlar rahatlamaya ve dengeye yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

El emeğiyle yapılan doğal taşların psikolojik rahatlama sağladığı iddia edilirken, vatandaşların bu tür ürünlere ilgisi de giderek artıyor.