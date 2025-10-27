Zeytinin zahmetli yağ yolculuğu başladı

Türkiye'de zeytinyağının yüzde 20'sini karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde üreticilerin hasadıyla birlikte fabrikalarda mesai başladı. Bu yıl 120 bin ton zeytin ile 10 bin ton civarında da yağ rekoltesinin beklendiği bildirildi.

27.10.2025

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde hasat başladı.

Hem sofralık hem de yağlık zeytinin yetiştiği bölgede sabahın erken saatlerinde bahçelere giren işçiler, tırmıklarla hasat yapıyor. Ardından hasat edilen zeytinlerden sofralık olanlar boyuna göre ayrılıyor. Bir kısmı normal zeytin olarak tüketilmesi için ayrılırken, bir kısımda yağ üretim tesislerine gönderiliyor. Elek numarasına göre kilogramı 60 liradan başlayıp 85 liraya kadar alıcı bulan zeytinin yağ fiyatının ise 300 TL civarında olduğu belirtildi.

İlçedeki üretim ile ilgili bilgi veren Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, "2025-2026 yılı zeytin ve zeytinyağı hasadımız başladı. İlçemizde bu yıl rekoltemiz hava şartlarından kaynaklı, yağışların olmamasından kaynaklı biraz düşük. Bu yıl takriben 120 bin ton Zeytin, 10 bin ton civarı da Zeytinyağı rekoltesi beklemekteyiz. İlçemizde kayıtlı 10 milyon zeytin ağacımız var. Bu yıl çiftçi rekolte az olsa da fiyat aralığından memnundur. Şu anda üreticinin yüzünü güldürmektedir. Zeytin fiyatı 60 ile 85 lira arasında değişmektedir" dedi.

Üretici Mehmet Çaltı ise, "Bu hava şartlarından dolay zeytin verimimiz çok düşük. Kalitesi yüksek ama yıldaki ürünün onda birini alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Zeytinyağı çekimi ile ilgili bilgi veren makina operatörü Ali İhsan Şahin de, "Dökülen zeytinlerimiz buradan üniteye gider ondan sonra makinaya yağ olmak için yol alır. Daha sonra makineden yağ olarak çıkar sofralara gönderiliyor "ifadelerini kullandı.