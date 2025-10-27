Yaşam

Van-Hakkari karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç faciaya neden oldu. Zernek Baraj gölü yakınlarında yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Van'da katliam gibi kaza! Yakıt tankeri otomobille çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Kazada olay yerinde hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Alihan (55) ve eşi Aysel Karay'ın (60) ardından Gülşen Han (40) da kaldırıldığı Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Selma, Dilan, Derin Karay ile Eymen Han'ın hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Bu arada kazaya karışan araçların çekilmesi ile karayolunda trafik akışı yaklaşık 1 saat sonra normale döndü. Yakıt tankeri sürücüsü Mehmet Emin Doma da jandarma karakoluna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Otomobilde bulunan 3 kişi yaşamını yitirmesinin ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

