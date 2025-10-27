Tekirdağ'da sağanak köprü altları göle çevirdi! Araçlar suya gömüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara bölgesi için yaptığı yağış uyarısının ardından Tekirdağ'da da sağanak etkisini gösterdi. Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan yağışta bazı köprü altları suyla doldu, park halindeki araçlar ise su içinde kaldı.

Giriş Tarihi: 27.10.2025 23:05

Paylaş



ABONE OL

Akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış, ilçenin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun ardından bazı alt geçitlerde ve köprü altlarında biriken sular, sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar su birikintileri içinde kaldı.

O anlar cep telefonu kameraları ile kayıt altına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN