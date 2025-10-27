Şebek Geçidi'nde sonbahar güzelli mest ediyor

Yozgat ile Aydıncık arasındaki bin 550 rakımlı Şebek Geçidi, sonbaharın tüm renk tonlarına bürünerek adeta doğanın tuvale dönüşmüş haliyle görenleri büyülüyor. Dron kamerasıyla kaydedilen görüntüler, bölgenin kartpostallık manzaralarını gözler önüne serdi.

Meşe, ardıç, karaçam ve bölgede nadir rastlanan genellikle Karadeniz ikliminde yetişen doğu kayınının oluşturduğu zengin bitki dokusuyla dikkat çeken Şebek Geçidi'nde, yeşilden sarıya, kahverengiden kırmızının en sıcak tonlarına kadar uzanan renk geçişleri, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Bölgedeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelişiyle birlikte renk değiştirerek dağ yamaçlarını canlı bir tabloya dönüştürdü.

Geçitten yolu geçen vatandaşlar da bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için durup fotoğraf çekiyor. O isimlerden biri olan Kelami Efe Yıldırım, gördüklerinden etkilenerek duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Sorgun'dan Aydıncık'a iş için gidiyorum. Şebek geçidinden geçerken ağaçların rengini gördüm. Durduk, fotoğraf çektirdik. Doğa renk cümbüşüne dönmüş. Çok güzel renkler var. Kahverenginin, kırmızının her tonu var. Buradan geçenler mutlaka izlesinler, fotoğrafını çeksinler. Yani çok güzel bir yer."