Sahilde yürüyüş yapan çift dehşeti yaşadı: Yıldırım teğet geçti

Büyükçekmece'de akşam saatleri sahilde yürüyüş yapan bir çift, şemsiye ile ilerledikleri sırada yıldırım isabet etmesiyle panik dolu anlar yaşadı. Olayda bir kişinin elinde küçük bir çarpma hissettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.10.2025 22:55

Yapılan son uyarıların ardından İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi.

Büyükçekmece'de sahilde yürüyüş yapan bir çift cep telefonu ile görüntü kaydederken şemsiyelerine düşen yıldırım adeta teğet geçti. Elinde ufak bir çarpma hisseden vatandaşın bağırması ve sesler de yine görüntülere yansırken, çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

