İkinci kattan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Kastamonu’da apartmanın ikinci katından düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaralanan A.Ü., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Feza Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katından düşen 5 yaşındaki A.Ü. yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaralanan A.Ü., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.