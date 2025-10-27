İkinci el araçlarda sahtecilik yapanlara darbe! 113 kişiye 102 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelerde ilişkin yürüttüğü inceleme ve denetimlerde yetkisiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yaptıklarını tespit ettiği 113 kişiye 102 milyon TL para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı, gerçekleştirilen inceleme ve denetimler neticesinde yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yaptığı tespit edilen 113 gerçek ve tüzel kişiye toplam 102 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.



Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla denetimler sürdürülüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli bir ortamda sürdürülmesi, hizmet kalitesinin ve tüketici memnuniyetinin artırılması amacıyla bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin Ticaret Bakanlığımızdan yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar 79 bin 113 işletmeye 'İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi' düzenlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada yürütülen düzenli inceleme ve denetimler neticesinde yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yaptığı tespit edilen 113 gerçek ve tüzel kişiye toplam 102 milyon lira idari para cezası uygulandığı belirtilerek, "Yalnızca bu yıl içerisinde yetki belgesiz ticari faaliyette bulunduğu belirlenen toplam 217 gerçek ve tüzel kişi hakkında Bakanlığımızca uygulanan idari para cezası tutarı 174 milyon liraya ulaşmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi, adil ve güvenli bir piyasa yapısının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz" denildi.

