Edirne'de sağanağa yakalanan vatandaşlar kaçacak yer aradı

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrası Edirne'de etkili olan sağanak yağış, kuraklığın ardından vatandaşları ve çiftçileri sevindirdi. Sağanağı etkili olması ile vatandaşlar saçak altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Giriş Tarihi: 27.10.2025 16:06

Edirne'de etkili olan sağanak yağış, uzun süredir kuraklık yaşayan kente bereket getirdi. Aniden bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar şemsiyelere sığınırken, bazı cadde ve kaldırımlarda su birikintileri oluştu.

Uzun süredir yağış bekleyen çiftçi ise yağmuru sevinçle karşıladı. Barajlardaki su seviyesinin düşmesiyle endişe yaşayan üreticiler, yağışın ekim döneminde büyük önem taşıdığını belirtti. Üreticiler, yağmurun bereket getirmesini temenni etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne genelinde yağışların hafta boyunca aralıklarla devam edeceğini bildirerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

