Edirne'de motosiklet sürücüsü alkollü çıktı! Yere düşerek kendini ele verdi

Edirne'de motosiklet sürücüsü, polis ekipleri tarafından düzenlenen uygulama noktasından geçtiği sırada yere düştü. Ekipler sürücüye yerden kaldırmasının ardından durumdan şüphelenerek alkometre ile test yaptı. Motosikletli 1,94 promil alkollü çıkmasının ardından ehliyetine 6 ay süreyle el konularak para cezası kesildi.

Giriş Tarihi: 27.10.2025 05:49

Olay, Edirne 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle yaya geçidinden geçemeye sürücü E.Z., polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktaya geldiğinde dengesini kaybederek yol ortasında düştü. Polis ekipleri sürücüye yardım ederek yerden kaldırdı.

Yapılan alkolmetre ölçümünde E.Z.'nin 1.94 promil alkollü olduğu tespit edildi. Motosikletin plakasının ve kaydının bulunmadığı öğrenildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, yaklaşık 21 bin 700 TL para cezası uygulandı. Ayrıca kayıtsız ve plakasız motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi.



E.Z., işlemlerinin ardından karakola götürüldü.

