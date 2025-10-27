Cinayetin 'anahtarı'! Sır olay bakın nasıl çözüldü | Tarlada yakılarak öldürülmüştü

Giriş Tarihi: 27.10.2025 09:44

SIR CİNAYET OLAY YERİNDE BULUNAN ANAHTARLARLA ÇÖZÜLDÜ Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesi kırsalında, 2 Ekim 2025 günü ateşli silahla vurulduktan sonra yakılmış halde bir erkek cesedi bulunmuştu.

Mardin 'in Nusaybin ilçesinde tarlada yanmış erkek cesedinin sırrı, jandarma ekiplerinin olay yerinde bulduğu 3 anahtar ile çözüldü. Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle ulaşılan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mardin'deki cinayeti olay yerinde bulunan 3 anahtar aydınlattı. (İHA)

Olay yerinde bulunan 3 anahtar sayesinde kimliği belirlenen cesedin, 3 Haziranda kaybolan Ramazan Er'e ait olduğu tespit edilirken, Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle 14 şüpheliye ulaşıldı ve maktulün alacak verecek meselesi nedeniyle araçta öldürülüp Düzce Mahallesi kırsalında yakıldığı ortaya çıkarıldı.