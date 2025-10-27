Yaşam

Cinayetin 'anahtarı'! Sır olay bakın nasıl çözüldü | Tarlada yakılarak öldürülmüştü

Mardin'de 2 Ekim'de tarlada vurulduktan sonra yakılarak öldürülen cesede ilişkin sır perdesi aralandı. Olay yerinde bulunan 3 anahtar sayesinde cinayet çözülürken, 3 kişi ise tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tarlada yanmış erkek cesedinin sırrı, jandarma ekiplerinin olay yerinde bulduğu 3 anahtar ile çözüldü. Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle ulaşılan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

MARDİN'DE TARLADA YANMIŞ CESEDİN SIRRI '3 ANAHTAR' İLE ÇÖZÜLDÜ


SIR CİNAYET OLAY YERİNDE BULUNAN ANAHTARLARLA ÇÖZÜLDÜ
Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesi kırsalında, 2 Ekim 2025 günü ateşli silahla vurulduktan sonra yakılmış halde bir erkek cesedi bulunmuştu.

Mardin'deki cinayeti olay yerinde bulunan 3 anahtar aydınlattı. (İHA)Mardin'deki cinayeti olay yerinde bulunan 3 anahtar aydınlattı. (İHA)

Olay yerinde bulunan 3 anahtar sayesinde kimliği belirlenen cesedin, 3 Haziranda kaybolan Ramazan Er'e ait olduğu tespit edilirken, Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle 14 şüpheliye ulaşıldı ve maktulün alacak verecek meselesi nedeniyle araçta öldürülüp Düzce Mahallesi kırsalında yakıldığı ortaya çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı. (İHA)Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı. (İHA)

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.

