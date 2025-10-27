Cinayetin 'anahtarı'! Sır olay bakın nasıl çözüldü | Tarlada yakılarak öldürülmüştü
Mardin'de 2 Ekim'de tarlada vurulduktan sonra yakılarak öldürülen cesede ilişkin sır perdesi aralandı. Olay yerinde bulunan 3 anahtar sayesinde cinayet çözülürken, 3 kişi ise tutuklandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tarlada yanmış erkek cesedinin sırrı, jandarma ekiplerinin olay yerinde bulduğu 3 anahtar ile çözüldü. Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle ulaşılan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
SIR CİNAYET OLAY YERİNDE BULUNAN ANAHTARLARLA ÇÖZÜLDÜ
Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesi kırsalında, 2 Ekim 2025 günü ateşli silahla vurulduktan sonra yakılmış halde bir erkek cesedi bulunmuştu.
Olay yerinde bulunan 3 anahtar sayesinde kimliği belirlenen cesedin, 3 Haziranda kaybolan Ramazan Er'e ait olduğu tespit edilirken, Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle 14 şüpheliye ulaşıldı ve maktulün alacak verecek meselesi nedeniyle araçta öldürülüp Düzce Mahallesi kırsalında yakıldığı ortaya çıkarıldı.